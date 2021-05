Caso Orlandi, “ossa Cimitero Teutonico non sono di Emanuela” (Di venerdì 14 maggio 2021) Le ossa trovate nel Cimitero Teutonico non appartengono a Emanuela Orlandi. L’ultima conferma, a quanto apprende l’Adnkronos, arriva dalle analisi disposte dalla famiglia che hanno permesso però di datare quei frammenti ad un periodo successivo al 1900. “Le analisi relative alla datazione delle ossa rinvenute nell’ossario attiguo al Cimitero Teutonico, eseguite dal laboratorio Cedad dell’Università del Salento, hanno evidenziato l’esistenza di alcuni frammenti ossei databili negli anni successivi al 1900”, dichiara l’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia della giovane cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983. “Al fine di approfondire con le migliori metodologie scientifiche possibili, il genetista Giorgio Portera, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Letrovate nelnon appartengono a. L’ultima conferma, a quanto apprende l’Adnkronos, arriva dalle analisi disposte dalla famiglia che hanno permesso però di datare quei frammenti ad un periodo successivo al 1900. “Le analisi relative alla datazione dellerinvenute nell’rio attiguo al, eseguite dal laboratorio Cedad dell’Università del Salento, hanno evidenziato l’esistenza di alcuni frammenti ossei databili negli anni successivi al 1900”, dichiara l’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia della giovane cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983. “Al fine di approfondire con le migliori metodologie scientifiche possibili, il genetista Giorgio Portera, ...

