Caso Gregoretti | il Gup dispone il non luogo a procedere per Salvini

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, MATTEO SALVINI DOMANI A CATANIA: VADO SERENO A PROCESSO, MA LA GIUSTIZIA VA RIFORMATA ANCHE CON I… - LegaSalvini : CASO #GREGORETTI, #SALVINI RISCHIA IL BIS. DOMANI LA DECISIONE SUL RINVIO A GIUDIZIO - LegaSalvini : 'A BORDO DUE SCAFISTI...': IL DOSSIER CHE SMONTA IL CASO GREGORETTI - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: CASO GREGORETTI Niente processo per Salvini - veratto_A : RT @LegaSalvini: 'A BORDO DUE SCAFISTI...': IL DOSSIER CHE SMONTA IL CASO GREGORETTI -

Lo ha deciso il Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, a conclusione dell'udienza preliminare per il. Il dispositivo è stato letto nell'aula bunker del carcere di Bicocca a Catania. Al ...Così il Gup catanese Sarpietro nella sentenza letta nell'aula bunker del carcere di Bicocca, a conclusione dell' udienza preliminare per il. Al centro del procedimento Salvini, allora ...Matteo Salvini: notizie dal tribunale di Catania sul caso della nave Gregoretti. Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini, che era imputato con l'accusa ...Nessun processo per Matteo Salvini sul caso Gregoretti: il Gup di Catania ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere.