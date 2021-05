Carlo Calenda: "A Letta propongo: un patto tra me e Gualtieri per il ballottaggio" (Di venerdì 14 maggio 2021) “Al Pd faccio una proposta: stringiamo un accordo di reciproco sostegno al ballottaggio. Se, invece, come sembra preferirebbero la Raggi, non ci siamo”. Carlo Calenda resta saldo nel campo di quelli che corrono per il Campidoglio: non si ritira all’ultimo tuffo, non partecipa alle primarie del centrosinistra. A Letta propone piuttosto un patto tra lui e Gualtieri per il secondo turno. E un no condiviso all’eventualità del Raggi-bis: “Tra lei e Bertolaso, voterei il secondo tutta la vita”. Nel campo del Pd la situazione si è finalmente chiarita: tramontata la suggestione di Zingaretti, in campo per il Campidoglio c’è Gualtieri. Se Letta facesse un ultimo tentativo per convincerla a partecipare alle primarie di coalizione oppure a stringere un accordo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “Al Pd faccio una proposta: stringiamo un accordo di reciproco sostegno al. Se, invece, come sembra preferirebbero la Raggi, non ci siamo”.resta saldo nel campo di quelli che corrono per il Campidoglio: non si ritira all’ultimo tuffo, non partecipa alle primarie del centrosinistra. Apropone piuttosto untra lui eper il secondo turno. E un no condiviso all’eventualità del Raggi-bis: “Tra lei e Bertolaso, voterei il secondo tutta la vita”. Nel campo del Pd la situazione si è finalmente chiarita: tramontata la suggestione di Zingaretti, in campo per il Campidoglio c’è. Sefacesse un ultimo tentativo per convincerla a partecipare alle primarie di coalizione oppure a stringere un accordo ...

