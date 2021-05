Carfagna e Di Maio, patto per togliere al Sud l’alibi dei perdenti (Di venerdì 14 maggio 2021) È interessante notare il patto generazionale che si scorge dietro l’accordo per la promozione internazionale del Mezzogiorno firmato in questi giorni dai ministri per il Sud Mara Carfagna e degli Esteri Luigi Di Maio, portatori di culture politiche che più distanti non si potrebbe concepire. patto generazionale e di certo anche territoriale dal momento che i due protagonisti sono entrambi campani e appartenenti a formazioni – Forza Italia, Movimento 5Stelle – che si sono fortemente combattute prima di sedere sui banchi dello stesso governo grazie alla capacità unificante di Mario Draghi. Certo, c’era il precedente dell’elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Ma quella scelta, che pure aveva messo i partiti di Silvio Berlusconi e Beppe Grillo dalla stessa parte della barricata, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) È interessante notare ilgenerazionale che si scorge dietro l’accordo per la promozione internazionale del Mezzogiorno firmato in questi giorni dai ministri per il Sud Marae degli Esteri Luigi Di, portatori di culture politiche che più distanti non si potrebbe concepire.generazionale e di certo anche territoriale dal momento che i due protagonisti sono entrambi campani e appartenenti a formazioni – Forza Italia, Movimento 5Stelle – che si sono fortemente combattute prima di sedere sui banchi dello stesso governo grazie alla capacità unificante di Mario Draghi. Certo, c’era il precedente dell’elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Ma quella scelta, che pure aveva messo i partiti di Silvio Berlusconi e Beppe Grillo dalla stessa parte della barricata, ...

