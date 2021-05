Calhanoglu: la Juventus prepara il colpo, ma dipende dalla Champions (Di venerdì 14 maggio 2021) La Juventus è pronta a strappare Hakan Calhanoglu al Milan a parametro zero. Molto però dipenderà dal fattore Champions League Mancano due giornate al termine della stagione, e al momento la Juventus sarebbe fuori dalle prime quattro, quindi in Europa League. Non entrare in Champions, per i bianconeri vorrebbe dire ridimensionamento, con poche possibilità di migliorare la squadra. Il punto debole dei bianconeri è il centrocampo, e il primo colpo estivo potrebbe essere proprio un trequartista dai piedi buoni, ovvero Calhanoglu. Infatti, le trattative per il rinnovo tra il turco e il Milan al momento si sono arenate, e la Juventus potrebbe approfittarne, strappando il n.10 al Milan a parametro zero. I bianconeri sarebbero pronti ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Laè pronta a strappare Hakanal Milan a parametro zero. Molto peròrà dal fattoreLeague Mancano due giornate al termine della stagione, e al momento lasarebbe fuori dalle prime quattro, quindi in Europa League. Non entrare in, per i bianconeri vorrebbe dire ridimensionamento, con poche possibilità di migliorare la squadra. Il punto debole dei bianconeri è il centrocampo, e il primoestivo potrebbe essere proprio un trequartista dai piedi buoni, ovvero. Infatti, le trattative per il rinnovo tra il turco e il Milan al momento si sono arenate, e lapotrebbe approfittarne, strappando il n.10 al Milan a parametro zero. I bianconeri sarebbero pronti ...

