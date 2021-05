“Berlusconi è morto”, la fake news che circola su Whastapp e sul web (Di venerdì 14 maggio 2021) Da questo pomeriggio circolano voci insistenti sullo stato di salute di Silvio Berlusconi che è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e la domanda insistente che circolano è “Berlusconi è morto”? Sono diversi i messaggi ‘virali’ di queste ore che riguardano le condizioni di salute del leader di Forza Italia che da martedì scorso è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Da questo pomeriggiono voci insistenti sullo stato di salute di Silvioche è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e la domanda insistente cheno è “”? Sono diversi i messaggi ‘virali’ di queste ore che riguardano le condizioni di salute del leader di Forza Italia che da martedì scorso è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

sologiuma : RT @SteAlbamonte: .@Berlusconi 'sta bene'. Notizia confermata da Gianni #Letta e dal suo medico personale @azangrillo. Una gran bella notiz… - Whatahardlife1 : RT @La_Pome: RAGA non facciamo scherzi oh, non potete uscirvene con Berlusconi forse è morto forse no io ho una nonna da preparare psicolog… - La_Pome : RAGA non facciamo scherzi oh, non potete uscirvene con Berlusconi forse è morto forse no io ho una nonna da preparare psicologicamente - SteAlbamonte : .@Berlusconi 'sta bene'. Notizia confermata da Gianni #Letta e dal suo medico personale @azangrillo. Una gran bella… - celenta82 : RT @flaminiasabate1: #Berlusconi è morto, ma per il momento solo di figa. -