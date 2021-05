Workshop online di Navigo per piccole e medie imprese della nautica (Di giovedì 13 maggio 2021) Opportunità di miglioramento delle competenze di impresa rispetto al mercato, formazione per l’adozione di nuove tecnologie e per la digitalizzazione per le imprese della nautica in Toscana e non solo, grazie a cinque Workshop on line gratuiti, organizzati da Navigo, società di innovazione e sviluppo della nautica insieme alla Camera di Commercio di Lucca. L’innovazione rappresenta un elemento fondamentale per la crescita delle imprese e decisivo ai fini del successo e della sostenibilità del vantaggio competitivo. Il percorso – rivolto in particolare alle piccole e medie imprese della filiera nautica -, si focalizza su metodologie, tecniche e ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 13 maggio 2021) Opportunità di miglioramento delle competenze di impresa rispetto al mercato, formazione per l’adozione di nuove tecnologie e per la digitalizzazione per lein Toscana e non solo, grazie a cinqueon line gratuiti, organizzati da, società di innovazione e sviluppoinsieme alla Camera di Commercio di Lucca. L’innovazione rappresenta un elemento fondamentale per la crescita dellee decisivo ai fini del successo esostenibilità del vantaggio competitivo. Il percorso – rivolto in particolare allefiliera-, si focalizza su metodologie, tecniche e ...

Advertising

ClaudiaLarix : RT @unisiena: When everything is a platform II – Piattaforme digitali e pandemia. #Workshop online, 17/05, h11. Le relazioni e gli effetti… - Antorom : RT @unisiena: When everything is a platform II – Piattaforme digitali e pandemia. #Workshop online, 17/05, h11. Le relazioni e gli effetti… - unisiena : When everything is a platform II – Piattaforme digitali e pandemia. #Workshop online, 17/05, h11. Le relazioni e gl… - NauticaReport : Navigo: workshop online dedicati alle piccole e medie imprese della nautica - laVitaCattolica : Il primo dei sei laboratori e workshop previsti prenderà il via, in modalità online, il prossimo 20 maggio. --- ? Q… -