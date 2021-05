Wasteland e oltre | inXile Entertainment potrebbe essere al lavoro su un FPS RPG per Xbox

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sembra chestia effettivamente lavorando a un gioco di ruolo FPS. Lo studio dietro3 e Torment: Tides of Numenera ha lasciato un suggerimento in tal senso in risposta a un tweet diche chiedeva: "che tipo di gioco dovrei giocare dopo?" "Un nuovo FPS RPG", ha scrittoin risposta, confermando apparentemente i report dell'inizio di quest'anno che volevano lo studio alsu un gioco di ruolo/sparatutto. Supponendo che sia così, significa cheseguirà le orme di Obsidian, che ha pubblicato The Outer Worlds nel 2019 e sta attualmente lavorando su Avowed. Il tentativo più recente didi realizzare un gioco ...

Advertising

xabacadabra : RT @TheGamesMachine: Uno speciale del nostro Alteridan sul sempre battuto genere #postapocalittico: le meccaniche narrative e ludiche, gli… - TheGamesMachine : Uno speciale del nostro Alteridan sul sempre battuto genere #postapocalittico: le meccaniche narrative e ludiche, g… -

Ultime Notizie dalla rete : Wasteland oltre

The Games Machine

...Night (in tutto e per tutto un nuovo Castlevania a opera di Koji Igarashi) o con l'ottimo...a sparare con la solita dose di armi a potenziamento progressivo infatti, le navicelle in R - ...... DiRT 4 , Dragon Age Inquisition , Fallout 76 , Gears of War 4 , Metro Last Light Redux , Tom Clancy's The Division ,3 e Watch Dogs . Attraverso il blog di Major Nelson è possibile ...Post-apocalisse: oltre la fine del mondo | I videogiochi post-apocalittici ci accompagnano da decenni, ma cosa li rende così speciali?Microsoft ha annunciato di aver aggiornato l’elenco dei giochi che supportano la funzione FPS Boost di Xbox Series X e S, introducendo oltre 70 titoli che possono sfruttare questa feature. La funzione ...