Vittoria di Savoia chi è: tutto sull’erede di Casa Savoia, la royal influencer con la passione per la moda (Di giovedì 13 maggio 2021) Cattura l’attenzione la grande di Casa Savoia, la giovanissima Vittoria di Savoia figlia di Emanuele Filiberto e di Clotilde Courau. La giovanissima, appena 17enne, incarna la figura della “royal influencer” andando a colpire il cuore dei fan laddove il tasto debole è proprio questo condiviso spirito d’interesse nei confronti delle famiglie reali, complice sicuramente anche lo sviluppo di serie tv che stanno contribuendo ad appassionare il pubblico come The Crown. tutto sull’erede Savoia. Vittoria di Savoia, la primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia Vittoria di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Cattura l’attenzione la grande di, la giovanissimadifiglia di Emanuele Filiberto e di Clotilde Courau. La giovanissima, appena 17enne, incarna la figura della “” andando a colpire il cuore dei fan laddove il tasto debole è proprio questo condiviso spirito d’interesse nei confronti delle famiglie reali, complice sicuramente anche lo sviluppo di serie tv che stanno contribuendo ad appassionare il pubblico come The Crown.di, la primogenita di Emanuele Filiberto didi ...

