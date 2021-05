Vaccino Covid, ritardare seconda dose riduce mortalità: lo studio (Di giovedì 13 maggio 2021) ritardare la somministrazione della seconda dose del Vaccino anti Covid, affinché un numero maggiore di persone possa ricevere la prima, riduce fino a un quinto il numero dei decessi da coronavirus. E’ quanto afferma uno studio statunitense, pubblicato sul British Medical Journal. Secondo lo studio, che ha simulato l’evoluzione “reale” di un modello basato su 100mila americani adulti, con la sola prima dose del Vaccino, che offre l’80% di protezione dal virus, i morti sarebbero 207 su 100mila persone. Se invece si eseguisse la somministrazione della seconda dose del Vaccino secondo il previsto arco di tempo, i morti salirebbero a 233 ogni 100mila persone. Lo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021)la somministrazione delladelanti, affinché un numero maggiore di persone possa ricevere la prima,fino a un quinto il numero dei decessi da coronavirus. E’ quanto afferma unostatunitense, pubblicato sul British Medical Journal. Secondo lo, che ha simulato l’evoluzione “reale” di un modello basato su 100mila americani adulti, con la sola primadel, che offre l’80% di protezione dal virus, i morti sarebbero 207 su 100mila persone. Se invece si eseguisse la somministrazione delladelsecondo il previsto arco di tempo, i morti salirebbero a 233 ogni 100mila persone. Lo ...

