(Di giovedì 13 maggio 2021) Esistono incliti esempi di letteratura sportiva all’estero, ma non nella nostra patria letteratura. Stefano Duranti in Frammenti di Baseball (Controluna, pp. 66, euro 9.90) narra episodi e parabole sportive che assurgono a dimensione epica dove il gesto agonistico si fa arte, e l’arte di esso ha molto a che vedere con la vita, andando a rappresentarla metaforicamente e non. Le sue parole sono un mélange di prosa e poesia di finissimo e suggestivo lirismo. Assistiamo alla narrazione di eventi sportivi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

zazoomblog : Un gioco collettivo che diventa piazza amichevole - #gioco #collettivo #diventa #piazza - stega751 : @MischiGiordano Dipende..se si prende un allenatore che sappia costruire un organizzione di gioco COLLETTIVO dove i… - _PuntoZip_ : Il collettivo trentino InnTale lancia una campagna di gioco di ruolo dal vivo su Twitch a tema “Love, Death & Robot… - CeccarelliL_ : Il collettivo trentino InnTale lancia una campagna di gioco di ruolo dal vivo su Twitch a tema “Love, Death & Robot… - jonny_mode : Contro le grandi squadre, non avendo un gioco, e di conseguenza un allenatore, non riusciamo a dimostrare il valore… -

Ultime Notizie dalla rete : gioco collettivo

Il Manifesto

... della cultura pop e dell'immaginario. Lo "Spaghetti Fantasy" è un nuovo genere ... nuove sottoclassi, nuovo equipaggiamento, nuovi mostri e nuove opzioni dicompletano il tutto, con la ...Energia al bivio è unper interrogarsi e capire quale è la tua impronta ecologica; verranno ... ? Ore 10.30 "La passeggiata della lumaca" laboratorio a cura di Daniela Febino e del...Esistono incliti esempi di letteratura sportiva all’estero, ma non nella nostra patria letteratura. Stefano Duranti in Frammenti di Baseball (Controluna, pp. 66, euro 9.90) narra episodi e parabole sp ...In arrivo al MUFOCO di Cinisello Balsamo la mostra collettiva dedicata al gioco del calcio. Una panoramica di immagini in omaggio al fenomeno del pallone.