Ultima chiamata per iscriversi all'European Carton Excellence Award (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono rimasti ancora pochi giorni per iscriversi all'European Carton Excellence Award. Il termine ultimo per presentare i propri progetti e provare a partecipare al prestigioso concorso, arrivato alla 25a edizione, è il prossimo 28 maggio. L'European Carton Excellence Award, promosso da Pro Carton e dall'ECMA, è il più grande evento europeo dedicato al packaging in cartoncino e darà agli operatori del settore la possibilità di presentare le proprie creazioni. Grandi aspettative per le opere in gara quest'anno, certamente tra le soluzioni più innovative di packaging sostenibile, sia in fibra riciclata che in fibra vergine, ideate negli ultimi tempi. I vincitori, selezionati tra tutti i designer iscritti, saranno proclamati a settembre. Oltre al premio Carton of the Year, assegnato al miglior packaging in assoluto, sono previsti anche il premio speciale Save the Planet ...

