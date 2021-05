Superbonus, ABI: “Meccanismo virtuoso, estendere perimetro e tempistiche” (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Superbonus e, in generale, il sistema dei bonus fiscali associati alla cedibilità, stanno portando buoni risultati nel settore dell’edilizia e nel relativo indotto. Lo ha affermato Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell’ABI, in audizione alle commisisoni Ambiente ed Attività produttive della Camera sul Superbonus 110%. Sabatini ha illustrato i principali vantaggi della misura, inclusa la possibilità di optare, in alternativa, per il Meccanismo dello sconto in fattura per azzerare o quantomeno ridurre notevolmente i costi di esecuzione degli interventi a carico delle famiglie. Si tratta – ha sottolineato di un “Meccanismo virtuoso volto a sostenere la ripresa dell’economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Ile, in generale, il sistema dei bonus fiscali associati alla cedibilità, stanno portando buoni risultati nel settore dell’edilizia e nel relativo indotto. Lo ha affermato Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell’ABI, in audizione alle commisisoni Ambiente ed Attività produttive della Camera sul110%. Sabatini ha illustrato i principali vantaggi della misura, inclusa la possibilità di optare, in alternativa, per ildello sconto in fattura per azzerare o quantomeno ridurre notevolmente i costi di esecuzione degli interventi a carico delle famiglie. Si tratta – ha sottolineato di un “volto a sostenere la ripresa dell’economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco ...

