Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di giovedì 13 maggio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Inter 88 2 Atalanta 75 3 Milan 75 4 Milan 73 5 Juventus 72 6 Lazio* 67 7 Roma 58 8 Sassuolo 56 9 Sampdoria 46 10 Hellas Verona 43 11 Udinese 40 12 Bologna 40 13 Fiorentina 39 14 Genoa 39 15 Cagliari 35 16 Torino 35 17 Spezia 35 18 Benevento 31 19 Crotone 21 20 Parma 20 *una partita in meno Verdetti Inter campione d’Italia Qualificate in Champions League: Inter Retrocesse: Crotone, Parma Serie A, i ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 88 2 Atalanta 75 3 Milan 75 4 Milan 73 5 Juventus 72 6 Lazio* 67 7 Roma 58 8 Sassuolo 56 9 Sampdoria 46 10 Hellas Verona 43 11 Udinese 40 12 Bologna 40 13 Fiorentina 39 14 Genoa 39 15 Cagliari 35 16 Torino 35 17 Spezia 35 18 Benevento 31 19 Crotone 21 20 Parma 20 *una partita in meno Verdetti Inter campione d’Italia Qualificate in Champions League: Inter Retrocesse: Crotone, ParmaA, i ...

Advertising

ZZiliani : Vabbè, nessuno dice nulla per i 38 scudetti sbandierati allo stadio: che saranno mai 3 punti in più in classifica e… - juve_magazine : SERIE A - 36° turno, la classifica: Napoli 4° davanti alla Juventus, il Crotone abbandona l'ultimo posto - Sevenpress : Serie A: il Crotone abbandona l’ultimo posto in classifica - internewsit : Serie A, la classifica aggiornata dopo la 36ª giornata: Inter dalla Juventus a +16 - - spaziocalcio : #SerieA, il #Crotone lascia al #Parma l'ultimo posto ma eguaglia un record negativo storico #CrotoneVerona -