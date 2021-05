Samsung primo “Partner per la Ricerca” di Fondazione IEO-CCM (Di giovedì 13 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics Italia è il primo brand ad aderire al Programma “Partner per la Ricerca” di Fondazione IEO-CCM, un progetto di Partnership che si rivolge a tutte le realtà aziendali che scelgono di sostenere la Ricerca clinica e scientifica dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, due realtà entrambe IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – riconosciute a livello italiano e internazionale.Il progetto “Partner per la Ricerca” testimonia il crescente valore che anche il tessuto imprenditoriale riconosce alla Ricerca medico-scientifica del nostro Paese. All’interno di questo percorso d’impresa, la prima a entrare nel progetto è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) –Electronics Italia è ilbrand ad aderire al Programma “per la” diIEO-CCM, un progetto diship che si rivolge a tutte le realtà aziendali che scelgono di sostenere laclinica e scientifica dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, due realtà entrambe IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – riconosciute a livello italiano e internazionale.Il progetto “per la” testimonia il crescente valore che anche il tessuto imprenditoriale riconosce allamedico-scientifica del nostro Paese. All’interno di questo percorso d’impresa, la prima a entrare nel progetto è ...

Advertising

messina_oggi : Samsung primo “Partner per la Ricerca” di Fondazione IEO-CCMMILANO (ITALPRESS) - Samsung Electronics Italia è il pr… - blogsicilia : #notizie #sicilia Samsung primo “Partner per la Ricerca” di Fondazione IEO-CCM - - GustoH24 : Samsung primo “Partner per la Ricerca” di Fondazione IEO-CCM - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Samsung primo “Partner per la Ricerca” di Fondazione IEO-CCM - - Italpress : Samsung primo “Partner per la Ricerca” di Fondazione IEO-CCM -