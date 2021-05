Rosalinda Cannavò si lamenta con Andrea Zenga | “Non ne posso più”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 maggio 2021)stanca delle tante ore in macchinaed, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha approfittato delle zone gialle per fare un mini tour in giro per l’Italia. Infatti, la 28enne messinese e il figlio dell’ex portiere dell’Inter si sono recati prima in Umbria e L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.