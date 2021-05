Roma: Morassut, 'primarie potremmo evitarle' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Sono convinto che a Roma, per come si sono messe le cose, le primarie potremmo evitarle. Senza nulla togliere agli altri potenziali candidati, che sono tutte persone di valore, è evidente che la candidatura di Roberto Gualtieri sia ampiamente sostenuta dal resto della coalizione. Quella della Capitale è una battaglia politica in cui la forza e la nettezza di una scelta possono essere decisive, soprattutto in un momento in cui si vorrebbe far passare il Pd come un partito incerto”. Così il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut, in un'intervista pubblicata stamane dal Riformista. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021), 13 mag. (Adnkronos) - "Sono convinto che a, per come si sono messe le cose, le. Senza nulla togliere agli altri potenziali candidati, che sono tutte persone di valore, è evidente che la candidatura di Roberto Gualtieri sia ampiamente sostenuta dal resto della coalizione. Quella della Capitale è una battaglia politica in cui la forza e la nettezza di una scelta possono essere decisive, soprattutto in un momento in cui si vorrebbe far passare il Pd come un partito incerto”. Così il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto, in un'intervista pubblicata stamane dal Riformista.

Advertising

xblunotte : RT @ilriformista: Il deputato ed ex assessore a Roma @RMorassut smonta l’ipotesi di appoggio al ballottaggio: “Il Pd ha già bocciato @virgi… - mariamacina : RT @ilriformista: Il deputato ed ex assessore a Roma @RMorassut smonta l’ipotesi di appoggio al ballottaggio: “Il Pd ha già bocciato @virgi… - Fusillide : RT @ilriformista: Il deputato ed ex assessore a Roma @RMorassut smonta l’ipotesi di appoggio al ballottaggio: “Il Pd ha già bocciato @virgi… - marcocarestia : RT @ilriformista: Il deputato ed ex assessore a Roma @RMorassut smonta l’ipotesi di appoggio al ballottaggio: “Il Pd ha già bocciato @virgi… - 9Roby11 : RT @ilriformista: Il deputato ed ex assessore a Roma @RMorassut smonta l’ipotesi di appoggio al ballottaggio: “Il Pd ha già bocciato @virgi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Morassut Roma, Morassut (Pd): "Salviamo il teatro del Trullo" Il Vicariato di Roma aveva espresso il suo parere favorevole all prosecuzione dell'attività. Ci ... Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut.

Pd, Morassut: salviamo teatro del Trullo Roma " "Il teatro del Trullo e' una struttura culturale importante della periferia di Roma. Agisce in un quartiere con una grande storia democratica ma anche un quartiere difficile dove e' essenziale alimentare e sostenere la rete di prossimita' che e' fatta anche e soprattutto di ...

Roma: Morassut, 'primarie potremmo evitarle' Metro Roma, il quartiere si mobilita per salvare il teatro del Trullo: "La parrocchia ritiri lo sfratto" La sala da 40 anni è gestita dell’Associazione Culturale Il Cilindro che ha organizzato spettacoli per le scuole, per i bambini, per le famiglie.

Trullo, dopo 40 anni il Teatro San Raffaele rischia la chiusura: “Aiutateci” Il Vicariato non ha rinnovato il contratto di locazione del teatro. Morassut: “E’ una struttura importante, se ne tenga conto” ...

Il Vicariato diaveva espresso il suo parere favorevole all prosecuzione dell'attività. Ci ... Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto" "Il teatro del Trullo e' una struttura culturale importante della periferia di. Agisce in un quartiere con una grande storia democratica ma anche un quartiere difficile dove e' essenziale alimentare e sostenere la rete di prossimita' che e' fatta anche e soprattutto di ...La sala da 40 anni è gestita dell’Associazione Culturale Il Cilindro che ha organizzato spettacoli per le scuole, per i bambini, per le famiglie.Il Vicariato non ha rinnovato il contratto di locazione del teatro. Morassut: “E’ una struttura importante, se ne tenga conto” ...