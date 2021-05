Perchè noi docenti di sostegno con 36 mesi di servizio e specializzazione non possiamo accedere al ruolo? Lettera (Di giovedì 13 maggio 2021) Inviata da Damiano Arena - Gentile Ministro, sono uno specializzando su sostegno della Secondaria di Secondo Grado all'Università Bicocca di Milano. Per arrivare ad acquisire questo titolo (dopo aver conseguito una laurea triennale e una specialistica) ho superato una pre-selettiva tra migliaia di candidati, uno scritto e un orale, da novembre sto seguendo lezioni per quattro giorni a settimana, devo affrontare dieci esami, svariati laboratori, sto facendo un tirocinio diretto e uno indiretto e sto scrivendo una tesi che discuterò a luglio, lavoro da cinque anni nella scuola pubblica su con contratto a tempo determinato: cos'altro devo fare per dimostrare che merito un posto di lavoro da NON precario? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021) Inviata da Damiano Arena - Gentile Ministro, sono uno specializzando sudella Secondaria di Secondo Grado all'Università Bicocca di Milano. Per arrivare ad acquisire questo titolo (dopo aver conseguito una laurea triennale e una specialistica) ho superato una pre-selettiva tra migliaia di candidati, uno scritto e un orale, da novembre sto seguendo lezioni per quattro giorni a settimana, devo affrontare dieci esami, svariati laboratori, sto facendo un tirocinio diretto e uno indiretto e sto scrivendo una tesi che discuterò a luglio, lavoro da cinque anni nella scuola pubblica su con contratto a tempo determinato: cos'altro devo fare per dimostrare che merito un posto di lavoro da NON precario? L'articolo .

