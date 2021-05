Pensioni 2022 a 62 anni meglio di quota 100: doppia uscita o scivolo per tutti (Di giovedì 13 maggio 2021) Lasciare l'età pensionabile a 62 anni sarebbe l'unica soluzione possibile per evitare lo scalone di 5 anni che altrimenti dal 2022 si abbatterebbe sui futuri pensionati. Infatti oggi con la quota 100 si può uscire già a 62 anni di età, mentre dal 2022, con la misura cessata, tale facoltà scomparirebbe e si tornerebbe ai 67 anni della legge Fornero. Diverse ipotesi di riforma riguardano misure per così dire peggiorative rispetto alla quota 100, con innalzamento dell'età a 64 anni o con una limitazione di platea, magari circoscrivendola a soggetti alle prese con determinate attività. Ma ce ne sono due di proposte che fissano a 62 anni l'età di uscita. E almeno a primo impatto sarebbero migliorative ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 13 maggio 2021) Lasciare l'età pensionabile a 62sarebbe l'unica soluzione possibile per evitare lo scalone di 5che altrimenti dalsi abbatterebbe sui futuri pensionati. Infatti oggi con la100 si può uscire già a 62di età, mentre dal, con la misura cessata, tale facoltà scomparirebbe e si tornerebbe ai 67della legge Fornero. Diverse ipotesi di riforma riguardano misure per così dire peggiorative rispetto alla100, con innalzamento dell'età a 64o con una limitazione di platea, magari circoscrivendola a soggetti alle prese con determinate attività. Ma ce ne sono due di proposte che fissano a 62l'età di. E almeno a primo impatto sarebbero migliorative ...

Advertising

jobsocialeu : ''Aprire il prima possibile un tavolo per il superamento della legge Fornero'' a partire dal 2022.Lo chiedono Cgil,… - SuperKiaviK : @eretico_l Nel 2022 pensioni da pagare zero! - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - scuolainforma : Riforma pensioni 2022: convincono Quota 41 e flessibilità - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Pensioni 2022, a 62 anni o a 64 anni, come cambia la vita dei nati negli anni 60 -