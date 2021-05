Paullo | sta per cadere vittima dei truffatori | ma un concittadino sventa il raggiro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paullo sta

7giorni

... anche il Campionato Italiano di Società Femminile sipreparando a decollare . Il 30 marzo ha ... oltre a Possaccio e San Pedrino di. Formulazione invero bizzarra, già nel 2020 lo scontro fra ...... chiede di prendere in considerazione e, soprattutto, di finanziare il prolungamento della metropolitana di Milano fino a. Un sogno che sicullando da anni, che non ha mai trovato l'...Anche i giovani coltivano gli orti comunali. Prendersi cura di uno dei 72 appezzamenti messi a disposizione dal Comune di Paullo, non è più “roba” da capelli d’argento. Anzi: sempre più ventenni (in p ...“Credo che questa mattina, nella mia esperienza da sindaco, sia stata una delle mattinate più emozionanti che mi sia capitata, anzi sicuramente la più emozionante e bella”. Quanto scrive sulla sua pag ...