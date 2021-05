Parmigiano Reggiano, vendite in crescita del 12% rispetto a pre-pandemia (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Parmigiano Reggiano chiude il primo trimestre 2021 con le vendite che hanno registrato una crescita in volume del 12% rispetto al periodo pre-pandemia. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilchiude il primo trimestre 2021 con leche hanno registrato unain volume del 12%al periodo pre-. abr/gtr su Il Corriere della Città.

