Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri stacca tutti e concede il bis! Doppietta d’oro agli Europei, 10 km dominata! (Di giovedì 13 maggio 2021) Un Gregorio Paltrinieri semplicemente spettacolare. Il lago Lupa a Budapest (Ungheria) ha il suo marchio, il marchio del campione che quando è venuto il momento di fare la differenza la fa. L’ha fatta ancora una volta Paltrinieri perché la vittoria di oggi nella 10 km di Nuoto di fondo, valida per gli Europei 2021 nelle acque magiare, è significativa perché bissa il trionfo della 5 km di ieri. Nella specialità olimpica, dove quasi tutti i più forti sono presenti, Greg ha posto il suo secondo sigillo in questa rassegna continentale. Se 24 ore fa era stata una vittoria in stile “Mario Cipollini” con una progressione negli ultimi 150 metri irresistibile, oggi ha ricordato il caro Marco Pantani. Come quando il Pirata partiva in salita e faceva il vuoto, così il carpigiano ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Unsemplicemente spettacolare. Il lago Lupa a Budapest (Ungheria) ha il suo marchio, il marchio del campione che quando è venuto il momento di fare la differenza la fa. L’ha fatta ancora una voltaperché la vittoria di oggi nella 10 km didi, valida per gli2021 nelle acque magiare, è significativa perché bissa il trionfo della 5 km di ieri. Nella specialità olimpica, dove quasii più forti sono presenti, Greg ha posto il suo secondo sigillo in questa rassegna continentale. Se 24 ore fa era stata una vittoria in stile “Mario Cipollini” con una progressione negli ultimi 150 metri irresistibile, oggi ha ricordato il caro Marco Pantani. Come quando il Pirata partiva in salita e faceva il vuoto, così il carpigiano ...

