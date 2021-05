“Non lava e non cucina”: lui chiede la separazione e il giudice gli dà torto (Di giovedì 13 maggio 2021) Lui voleva attribuirle la responsabilità della fine del loro matrimonio perché lei non gli preparava pasti caldi e non gli lavava gli indumenti. L’ha trascinata in tribunale: dove un giudice civile di Foggia gli ha dato torto e ha disposto che l’uomo versi la somma mensile di 1.500 euro come mantenimento per l’ex moglie e il figlio minore Il principio che ha fatto valere il giudice è quello secondo il quale “I coniugi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni in casa”. . L’uomo che ha portato in tribunale la moglie voleva dimostrare che lei fosse venuta meno ai doveri coniugali, che secondo l’ex marito consistevano nell’assolvere compiti domestici come cucinare e lavare panni. Ma il giudice Rizzi ha evidenziato come non ci fossero prove del comportamento negligente ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Lui voleva attribuirle la responsabilità della fine del loro matrimonio perché lei non gli preparava pasti caldi e non gliva gli indumenti. L’ha trascinata in tribunale: dove uncivile di Foggia gli ha datoe ha disposto che l’uomo versi la somma mensile di 1.500 euro come mantenimento per l’ex moglie e il figlio minore Il principio che ha fatto valere ilè quello secondo il quale “I coniugi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni in casa”. . L’uomo che ha portato in tribunale la moglie voleva dimostrare che lei fosse venuta meno ai doveri coniugali, che secondo l’ex marito consistevano nell’assolvere compiti domestici comere ere panni. Ma ilRizzi ha evidenziato come non ci fossero prove del comportamento negligente ...

Advertising

SkyTG24 : Foggia, vuole la separazione da moglie perché non lava e non cucina - gianni_marca : @Labellasospesa Non si lavano perché sono puliti ??????? Se uno si lava evidentemente lo fa perché è sporco Seguite… - galamay : RT @Iperbole_: Un giudice di Bari dà torto ad un uomo che chiedeva il divorzio dalla moglie perché lei 'non stira, non lava, non cucina': i… - yuyuwilma10 : @NicolaPorro @GuidoCrosetto @RicoAlessandro La magistratura scopre che un capo c’è l’ha. Anche se a vedere sembra… - Nibbionero : @triolo_antonio @lameduck1960 Traditore no di certo, figurarsi. Affari suoi in fondo, ma non con l'aiuto dello Stat… -