Migliaia di attivisti pro-Palestina in piazza Duomo | assembramenti e cori contro Israele

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ancorain. Sono oltre un migliaio i manifestanti che si sono ritrovati in centro a Milano per il presidio indetto alle 17.30 "a sostegno della lotta del popolo palestinese" in relazione ai combattimenti in corso nella Striscia di Gaza e in. A partire dalle 17 insi sono erano già radunati centinaia di giovani e giovanissimi ragazzi di origine araba. L'iniziativa è organizzata da Assopace, Gaza Freestyle, Giovani palestinesi d'Italia, Mutuo Soccorso Milano APS e ha visto l'adesione di molte sigle della sinistra radicale e internazionalista. Assopacein una lettera inviata ieri al governo, chiedeva "di fermare questa nuova ondata di violenza, intimando ad Hamas di fermare il lancio dei razzi ed al governo ...