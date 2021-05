LIVE – Tuffi, Europei Budapest 2021: piattaforma 10m femminile, eliminatorie e finale (DIRETTA) (Di giovedì 13 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di eliminatorie e finale della piattaforma 10 metri femminile degli Europei di Budapest 2021. Dopo le prime tre giornate ricche di soddisfazioni per l’Italia, tocca alle piattaformiste sfidarsi per le medaglie. Le azzurre Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria cercheranno di centrare l’accesso alla finale per poi giocarsi tutto per il podio. L’appuntamento è a partire dalle ore 12.00 di giovedì 13 maggio con le eliminatorie, mentre la finale si svolgerà in serata dopo la finale del sincro maschile dal trampolino (alle 20.40 circa). Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. CALENDARIO E TV DEGLI Europei TUTTI I ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladidella10 metrideglidi. Dopo le prime tre giornate ricche di soddisfazioni per l’Italia, tocca alle piattaformiste sfidarsi per le medaglie. Le azzurre Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria cercheranno di centrare l’accesso allaper poi giocarsi tutto per il podio. L’appuntamento è a partire dalle ore 12.00 di giovedì 13 maggio con le, mentre lasi svolgerà in serata dopo ladel sincro maschile dal trampolino (alle 20.40 circa). Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. CALENDARIO E TV DEGLITUTTI I ...

