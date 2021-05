LIVE Sonego-Thiem 6-4 6-7, Internazionali Roma in DIRETTA: il pubblico torna a casa! Match sospeso per 10 minuti (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° Match DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 21.43 Intanto è uscito il programma di gioco di domani: l’ultimo quarto di finale, quindi quello che vedrà protagonisti i giocatori ora in campo, si disputerà alle 19 sulla Grand Stand Arena. 21.40 Dunque il gioco sarà sospeso per 10 minuti. 21.38 Sul Pietrangeli, Andrej Rublev è in vantaggio per 6-4 nel primo set e sotto 4-3 nel secondo parziale contro Roberto Bautista Agut: da questa sfida uscirà il vincente che sfiderà uno tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem. 21.35 Intanto il pubblico sta andando via, ricca di malumore, considerando il coprifuoco di dieci minuti. I ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2°DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 21.43 Intanto è uscito il programma di gioco di domani: l’ultimo quarto di finale, quindi quello che vedrà protagonisti i giocatori ora in campo, si disputerà alle 19 sulla Grand Stand Arena. 21.40 Dunque il gioco saràper 10. 21.38 Sul Pietrangeli, Andrej Rublev è in vantaggio per 6-4 nel primo set e sotto 4-3 nel secondo parziale contro Roberto Bautista Agut: da questa sfida uscirà il vincente che sfiderà uno tra Lorenzoe Dominic. 21.35 Intanto ilsta andando via, ricca di malumore, considerando il coprifuoco di dieci. I ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sonego-Thiem 6-4 4-4 Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Thiem #Internazionali - zazoomblog : LIVE Sonego-Thiem 6-4 1-2 Internazionali Roma in DIRETTA: l’austriaco conduce il secondo set - #Sonego-Thiem… - zazoomblog : LIVE Sonego-Thiem 6-4 1-2 Internazionali Roma in DIRETTA: l’austriaco conduce il secondo set - #Sonego-Thiem… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Thiem 2-3 Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Thiem #Internazionali - infoitsport : Sonego-Thiem agli Internazionali di tennis di Roma, il risultato in diretta LIVE alle 19 -