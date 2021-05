Governo | Renzi | ' da Figliuolo a Belloni cambio di passo | Draghi è una benedizione'

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Dove c'era Arcuri c'èe la campagna di vaccinazione è partita. Ci sarà da fare una commissione d'inchiesta sulla gestione Covid. C'era Bonafede e ora c'è Cartabia e i grandi dossier sulla giustizia stanno cambiando. C'è unoggettivo della guardia in alcune istituzioni: il commissariamento di Anpal, laal posto di Vecchione. Ma la vera novità c'èal posto di Conte e conc'è un paese più credibile". Lo dice Matteoa Zapping su Radio Rai Uno. "Credo che la presenza disia una. Anche per i partiti. Qual è l'orizzonte per una sinistra socialdemocratica e quale per la destra?".

Advertising

fattoquotidiano : La prossima volta che vorrà regalare a Matteo Renzi i “babbi” di cioccolato della sua Romagna, Marco Mancini dovrà… - petergomezblog : Dopo il caso Renzi-Mancini il governo cambia le regole: “No incontri politici-007 senza autorizzazione dei vertici… - AndreaMarcucci : Oggi sono 5 anni dalla fiducia messa dal governo Renzi per approvare la legge sulle #UnioniCivili. E dopo 5 anni, p… - solounastella : RT @Moonlightshad1: Dopo aver tenuto sotto scacco il #Conte 1 salvini fa lo stesso anche col governo Draghi; il condono, le riaperture, la… - rapisarda_beppe : RT @CtzMaurizio: @davidefaraone Vuoi mettere quanto fosse più bravo come ufficio di collocamento il tuo conterraneo siculo Alfano? Dice ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Renzi

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Riunione informale dei Capi di Stato e di... Maglia nera per Beppe Grillo e Matteo, entrambi accomunati dal 10% di popolarità tra gli ...Ilinfatti è pronto a commissariare l'Agenzia per il lavoro con un intervento da inserire ... Di tutt'altro tono il commento di Matteo, entusiasta per la "discontinuità" con le scelte ..."Credo che la presenza di Draghi sia una benedizione. Anche per i partiti. Qual è l'orizzonte per una sinistra socialdemocratica e quale per la destra?".Forse è il politico che critica maggiormente in pubblico. Non è la prima volta. Durante la crisi di governo, da palazzo Chigi avevano fatto sapere che "se Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di ...