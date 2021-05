Festa abusiva per Lukaku, pronta la punizione dell’Inter, la Juve ci spera (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Inter è pronta a punire Romelu Lukaku per la Festa di compleanno, facendogli saltare la sfida con la Juve di sabato prossimo. Secondo le ultime notizie i carabinieri sono intervenuti a Milano per interrompere la Festa abusiva di Lukaku che andava avanti alle 3 di notte. Oltre all’attaccante dell’Inter c’erano anche altre 23 persone, tra cui altri calciatore dell’Inter come Hakimi e il direttore del ristorante anche ha organizzato l’evento. Tra gli altri giocatori identificati e intervenuti alla Festa c’erano pure Perisic e Young. Il tutto accade in una sfida molto delicata per la qualificazione Champions League, ovvero Juventus-Inter che si giocherà sabato prossimo alle 18. punizione ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Inter èa punire Romeluper ladi compleanno, facendogli saltare la sfida con ladi sabato prossimo. Secondo le ultime notizie i carabinieri sono intervenuti a Milano per interrompere ladiche andava avanti alle 3 di notte. Oltre all’attaccantec’erano anche altre 23 persone, tra cui altri calciatorecome Hakimi e il direttore del ristorante anche ha organizzato l’evento. Tra gli altri giocatori identificati e intervenuti allac’erano pure Perisic e Young. Il tutto accade in una sfida molto delicata per la qualificazione Champions League, ovverontus-Inter che si giocherà sabato prossimo alle 18....

