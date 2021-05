Dungeons & Dragons Dark Alliance è in arrivo su Xbox Game Pass al Day One (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono emozionato nell’annunciare che Dark Alliance sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series XS, Windows 10 PC, e telefoni e tablet via Xbox Cloud Gaming (Beta) con Xbox Game Pass al Day One, il 22 Giugno! Il gioco supporter anche il cross play tra PC e console al lancio! Riunite il vostro party, scegliete il vostro eroe, e preparatevi per lanciarvi in una epica lotta attraverso Icewind Dale il 22 Giugno con Xbox Game Pass. Dimenticate le schede personaggio e i calcoli, Dark Alliance è l’action brawler in terza persona che porta voi e i vostri amici nei pericolosi paesaggi congelati di Icewind Dale, per combattere mostri iconici di Dungeons ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono emozionato nell’annunciare chesarà disponibile suOne,Series XS, Windows 10 PC, e telefoni e tablet viaCloud Gaming (Beta) conal Day One, il 22 Giugno! Il gioco supporter anche il cross play tra PC e console al lancio! Riunite il vostro party, scegliete il vostro eroe, e preparatevi per lanciarvi in una epica lotta attraverso Icewind Dale il 22 Giugno con. Dimenticate le schede personaggio e i calcoli,è l’action brawler in terza persona che porta voi e i vostri amici nei pericolosi paesaggi congelati di Icewind Dale, per combattere mostri iconici di...

Advertising

tavernadinoob : Torniamo stasera alle 21:30 su Twitch con la nostra campagna di #DnD #5e Farwood. Cosa diavolo pensano di fare i no… - GamingTalker : Dungeons & Dragons Dark Alliance arriverà su Xbox Game Pass per PC, console e cloud al Day One… - PatrizioAg : ?? - chaehyung0ver : Hoseok è un ragazzo con la passione per due cose: giocare a Dungeons and Dragons e spegnere le candele con le dita;… - actu_jv : . #MinecraftDungeons - Le DLC #HiddenDepths sortira le 26 mai ! @minecraft_fra -