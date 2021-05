Derby con vista sull'Europa: Inzaghi ne ha vinti 7 su 24, Fonseca nessuno. Ma come pesa questo... (Di giovedì 13 maggio 2021) Un Derby con vista Europa, anche se con profondi significati diversi tra Roma e Lazio. Inzaghi, che tra campo e panchina ha vinto 7 Derby su 24, punta (almeno sulla carta) a quella che conta di più. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021) Uncon, anche se con profondi significati diversi tra Roma e Lazio., che tra campo e panchina ha vinto 7su 24, punta (almenoa carta) a quella che conta di più. ...

Advertising

Queenatletica : Marcell Jacobs non corre la finale! Comprensibilmente scarico, ma peccato lo stesso... Nel peso Zane Weir vince il… - sportli26181512 : Derby con vista sull'Europa: Inzaghi ne ha vinti 7 su 24, Fonseca nessuno. Ma come pesa questo...: Derby con vista… - serenel14278447 : Libri:esce saggio di Letta,è derby in libreria con Meloni - Gazzetta_it : #Derby #Roma-Lazio con vista sull'Europa: #Inzaghi ne ha vinti 7 su 24, #Fonseca nessuno. Ma come pesa questo... -