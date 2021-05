David Grossman: “Il dialogo è fallito, la violenza fra arabi ed ebrei spezza il sogno della coesistenza” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Abbiamo avuto quattro esplosioni abbastanza vicine da sentirle con chiarezza. Vicinissime a luoghi dove ci sono mio figlio, mia nipote, alcuni amici. Ho 67 anni e ho vissuto diverse situazioni estreme: ma questa è una delle peggiori“. A parlare in un’intervista a Repubblica è David Grossman, uno dei più grandi scrittori israeliani contemporanei. Commentando la nuova esplosione di violenza tra Israele e Hamas, la più intensa in 7 anni, che ha provocato almeno 74 morti (67 palestinesi e 7 israeliani) e 388 feriti in poco più di due giorni, David Grossman dice: “È un accumularsi di minacce, rabbia, frustrazione: a un certo punto scoppia e ci troviamo improvvisamente nel mezzo di un’operazione militare. O di una vera guerra. La spiegazione è logica, ma non basta per smettere di chiedersi come sia ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) “Abbiamo avuto quattro esplosioni abbastanza vicine da sentirle con chiarezza. Vicinissime a luoghi dove ci sono mio figlio, mia nipote, alcuni amici. Ho 67 anni e ho vissuto diverse situazioni estreme: ma questa è una delle peggiori“. A parlare in un’intervista a Repubblica è, uno dei più grandi scrittori israeliani contemporanei. Commentando la nuova esplosione ditra Israele e Hamas, la più intensa in 7 anni, che ha provocato almeno 74 morti (67 palestinesi e 7 israeliani) e 388 feriti in poco più di due giorni,dice: “È un accumularsi di minacce, rabbia, frustrazione: a un certo punto scoppia e ci troviamo improvvisamente nel mezzo di un’operazione militare. O di una vera guerra. La spiegazione è logica, ma non basta per smettere di chiedersi come sia ...

