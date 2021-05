Covid, Gimbe: “In un mese ricoveri dimezzati. Copertura vaccinale insufficiente tra over 60. Sì a restyling ‘colori’, ma non rivoluzionarli” (Di giovedì 13 maggio 2021) Scendono nuovi casi e decessi, in un mese si sono quasi dimezzati ricoveri e terapie intensive. Ma i numeri della campagna vaccinale segnalano che ci sono ancora oltre 5,6 milioni di over 60 che non hanno ricevuto la prima dose: sostanzialmente uno su due. E intanto la corsa a cambiare i parametri è un rischia: “Indispensabile un restyling, ma la rivoluzione può attendere”, sintetizza la Fondazione Gimbe nell’ultimo monitoraggio indipendente riferito alla settimana 5-11 maggio. Rispetto alla precedente, il report segnala una diminuzione di nuovi casi (63.409 vs 78.309, -19%) e decessi (1.544 vs 1.826, -15,4). In calo anche i casi attualmente positivi (-12,1), le persone in isolamento domiciliare (-11,8), i ricoveri con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Scendono nuovi casi e decessi, in unsi sono quasie terapie intensive. Ma i numeri della campagnasegnalano che ci sono ancora oltre 5,6 milioni di60 che non hanno ricevuto la prima dose: sostanzialmente uno su due. E intanto la corsa a cambiare i parametri è un rischia: “Indispensabile un, ma la rivoluzione può attendere”, sintetizza la Fondazionenell’ultimo monitoraggio indipendente riferito alla settimana 5-11 maggio. Rispetto alla precedente, il report segnala una diminuzione di nuovi casi (63.409 vs 78.309, -19%) e decessi (1.544 vs 1.826, -15,4). In calo anche i casi attualmente positivi (-12,1), le persone in isolamento domiciliare (-11,8), icon ...

