Big Time è il gioco da ex sviluppatori di Fortnite e Call of Duty che sfrutta NFT ed Ethereum

(Di giovedì 13 maggio 2021) Lo studio di sviluppo di videogiochi BigStudios ha raccolto 21 milioni di dollari per il suo nuovoBigche sfrutterà NFT ed. Lo studio ha raccolto oltre $ 10 milioni da OKEx Blockdream Ventures, Alameda Research, il fondo Sound Ventures di Ashton Kutcher, la società madre di Grayscale Investments, Digital Currency Group e altri. Il risultato è undi ruolo action multiplayer con supporto per token NFT. Lo studio è gestito da Ari Meilich, l'ex capo del progetto di criptovaluta Decentraland ed è composto da ex di altre importanti società di giochi come Epic Games, Blizzard, EA e Riot. Ilconsentirà ai giocatori di collaborare in una serie di combatnti per ottenere vari loot: il valore di tali oggetti verrà memorizzato in token ...

Lo studio di sviluppo di videogiochi Big Time Studios ha raccolto 21 milioni di dollari per il suo nuovo gioco Big Time che sfrutterà NFT ed Ethereum. Lo studio ha raccolto oltre $ 10 milioni da OKEx ...