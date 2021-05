Basket: Nba, i risultati delle partite (Di giovedì 13 maggio 2021) New York, 13 mag. -(Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Atlanta Hawks-Washington Wizards 120-116; Brooklyn Nets-San Antonio Spurs 128-116; Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 102-94; Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 125-107; Utah Jazz-Portland Trail Blazers 98-105; Los Angeles Lakers-Houston Rockets 124-122. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) New York, 13 mag. -(Adnkronos) - Idella regular season Nba: Atlanta Hawks-Washington Wizards 120-116; Brooklyn Nets-San Antonio Spurs 128-116; Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 102-94; Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 125-107; Utah Jazz-Portland Trail Blazers 98-105; Los Angeles Lakers-Houston Rockets 124-122.

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba NBA 2020/2021: Lakers ok all'ultimo contro Houston, Portland e Dallas non demordono I risultati della notte italiana tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA 2020/2021. Gli Atlanta Hawks hanno ritrovato la strada dei playoff dopo quattro anni vincendo per 120 - 116 contro i Washington Wizards. A trascinare il sodalizio della Georgia sono stati un Trae ...

Ionescu, la stellina Wnba più grande del campo: 'Voglio ispirare le persone ad essere grandi' Quella stessa determinazione su cui New York punta a costruire il suo presente e il suo futuro nel basket Wnba. Leggi i commenti Nba: tutte le notizie 12 maggio - 21:28

Basket, Nba: i Lakers superano New York all'overtime, i Golden State battono Phoenix Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente NBA - Kuzma risolve con i Rockets, e i Lakers festeggiano il vessillo Nella notte del 17° vessillo di campione NBA di Los Angeles innalzato al soffitto dello Staples Center, hanno brillato anche Talen Horton-Tucker (23 punti, 10 assist) e Andre Drummond (20 punti, 10 ...

Basket: Nba, i risultati delle partite New York, 13 mag. -(Adnkronos) – I risultati delle partite della regular season Nba: Atlanta Hawks-Washington Wizards 120-116; Brooklyn Nets-San Antonio Spurs 128-116; Cleveland Cavaliers-Boston Celti ...

