ATTENZIONE AL FINTO SMS DA POSTE ITALIANE : "il suo conto è limitato, la invitiamo a verificare i dati" (Di giovedì 13 maggio 2021) Fate molta ATTENZIONE al falso SMS di POSTE ITALIANE, che chiede di "verificare i vostri dati" tramite un link truffa. L'obiettivo della nuova campagna di smishing è ovviamente quello di rubare le credenziali di accesso delle vittime (nome utente, password …) per sottrarre poi denaro dal conto. Due sono i fattori che rendono particolarmente pericoloso questo sms : il fatto che arrivi dallo stesso numero dal quale riceviamo sempre i messaggi delle POSTE ITALIANE, quindi lo troveremo accodato a quelli precedenti La presenza di un link breve codificato che maschera la destinazione reale Ecco il testo : Gentile cliente, per motivi di sicurezza il suo conto è stato limitato, la invitiamo a ...

