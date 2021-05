Amici 20, il backstage spiazza tutti: svelato il rapporto tra Giulia e i tecnici (Di giovedì 13 maggio 2021) Giulia Stabile in questi mesi ad Amici 20 ha stretto un rapporto particolare con i tecnici che lavorano dietro le quinte del talent. Ecco che cosa è successo nel daytime.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 13 maggio 2021)Stabile in questi mesi ad20 ha stretto unparticolare con iche lavorano dietro le quinte del talent. Ecco che cosa è successo nel daytime.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

francy_peluso : RT @passodalcielo6: Ieri Francesco, oggi Dafne: curiosiamo nell'armadio di questa misteriosa ninfa dei boschi insieme al costumista di #UnP… - __aranel : @giandlerbing ma io vedo le foto di backstage e penso che non è possibile che sono solo amici, cioè hanno proprio gli occhi a cuoricino - 0LTR3 : MADONNA SE VI AMO. CAZZO ME NE FREGA DELLA CANZONE VOGLIO VOSTRI CONTENUTI DA AMICI IL BACKSTAGE DEL VIDEO. INCONTR… - asiaca0_utente : RT @VeroeAndre1: vivo per i backstage di amici io ?? #amici20 - https_ely_ : RT @VeroeAndre1: vivo per i backstage di amici io ?? #amici20 -