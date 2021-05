Albertini: “Theo Hernandez può diventare il terzino più forte al mondo” (Di giovedì 13 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato di Theo Hernandez Leggi su pianetamilan (Di giovedì 13 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Demetrio, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato di

Advertising

milansette : Albertini su Theo: 'Ha tutte le qualità per diventare il terzino più forte al mondo' - FcInterNewsit : Theo Hernandez o Hakimi? Demetrio Albertini: 'Due grandissimi giocatori, non so scegliere' - 90Valla : RT @MilanNewsit: Albertini su Theo: 'Ha tutte le qualità per diventare il terzino più forte al mondo' - MilanWorldForum : Albertini su Theo Le dichiarazioni ???? - parsapace : RT @MilanNewsit: Albertini su Theo: 'Ha tutte le qualità per diventare il terzino più forte al mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Albertini Theo Albertini: "Gattuso grande professionista. Buffon? Addio solo alla Juve" Demetrio Albertini ha parlato di Rino Gattuso e Gigi Buffon: ecco le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, ai microfoni di Sky Sport, parla di Gattuso, Buffon e Theo Hernandez. NAPOLI - "Rino è riuscito a tenere il gruppo in un momento di grande frizione col presidente, è andato avanti da grande ...

Tombola torinese: Cairo, il Milan va(R) ancora? ... alla tripletta di Rebic (4 gol in 4 giorni), alla bellissima doppietta di Theo Hernandez (7 gol in ... un autogol grigiorosso e reti di Weah, Albertini, Panucci e Boban. Sette reti in trasferta, invece,...

Albertini su Theo: "Ha tutte le qualità per diventare il terzino più forte al mondo" Milan News Albertini spiega: «Addio Buffon? Solo alla Juve, non al calcio giocato» Demetrio Albertini ha parlato di Rino Gattuso e Gigi Buffon: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, ai microfoni di Sky Sport, parla di Gattuso, Buffon e Theo Herna ...

Albertini su Theo: "Ha tutte le qualità per diventare il terzino più forte al mondo" Intervistato da Sky, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha dichiarato su Theo Hernandez: "Ha tutte le qualità per diventare il terzino più forte al mondo, ...

Demetrioha parlato di Rino Gattuso e Gigi Buffon: ecco le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Milan Demetrio, ai microfoni di Sky Sport, parla di Gattuso, Buffon eHernandez. NAPOLI - "Rino è riuscito a tenere il gruppo in un momento di grande frizione col presidente, è andato avanti da grande ...... alla tripletta di Rebic (4 gol in 4 giorni), alla bellissima doppietta diHernandez (7 gol in ... un autogol grigiorosso e reti di Weah,, Panucci e Boban. Sette reti in trasferta, invece,...Demetrio Albertini ha parlato di Rino Gattuso e Gigi Buffon: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, ai microfoni di Sky Sport, parla di Gattuso, Buffon e Theo Herna ...Intervistato da Sky, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha dichiarato su Theo Hernandez: "Ha tutte le qualità per diventare il terzino più forte al mondo, ...