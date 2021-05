Albano su Loredana Lecciso e Fedez a ruota libera | Ho letto cose che

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 maggio 2021)ha parlato del rapporto trae Romina Power in una nuova intervista, ma anche die del caso esploso dopo il concertone del 1 maggio. In un'intervista al settimanale Oggi,ha parlato del rapporto trae Romina Power, ma anche del "caso" di, che secondo il cantante avrebbe scritto "irripetibili in passato". Il discorso dial concertone del primo maggio continua ad essere al centro del dibattito, ora ancheha voluto dire la sua e non è stato affatto tenero con il rapper. Il cantante di Cellino San Marco ha tirato fuori i vecchi brani di, che in molti, soprattutto i suoi detrattori, hanno rispolverato negli ...