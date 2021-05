100 milioni di euro è la cifra che Google deve all’Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) A causa dell’ingiusta esclusione dell’app JuicePass di Enel X da Android auto, Google dovrà pagare all’Italia una multa di oltre 100 milioni di euro. Google Photo by Adobe StockÈ evidente che Google, un po’ come Amazon, sta cercando di monopolizzare il mercato, tenendo così in allerta l’antitrust. Basta un piccolo passo falso per entrare nella black list, dato il fatto di essere già nel mirino. E, in effetti, stavolta un piccolo errore c’è stato. La questione riguarda il sistema operativo Android installato sulle auto. A quanto pare, la società californiana avrebbe “dimenticato” di includere l’applicazione JuicePass di Enel X. Visto che è il sistema più utilizzato su telefoni, tablet, dispositivi smart home e auto, non può tralasciare l’integrazioni di alcune ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) A causa dell’ingiusta esclusione dell’app JuicePass di Enel X da Android auto,dovrà pagareuna multa di oltre 100diPhoto by Adobe StockÈ evidente che, un po’ come Amazon, sta cercando di monopolizzare il mercato, tenendo così in allerta l’antitrust. Basta un piccolo passo falso per entrare nella black list, dato il fatto di essere già nel mirino. E, in effetti, stavolta un piccolo errore c’è stato. La questione riguarda il sistema operativo Android installato sulle auto. A quanto pare, la società californiana avrebbe “dimenticato” di includere l’applicazione JuicePass di Enel X. Visto che è il sistema più utilizzato su telefoni, tablet, dispositivi smart home e auto, non può tralasciare l’integrazioni di alcune ...

