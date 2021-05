Voglie in gravidanza, i consigli per gestirle (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lei è la modella Gabrielle Caunesil, nota ai più come la meravigliosa moglie di Riccardo Pozzoli. Dopo aver annunciato in occasione della Festa della Mamma di essere in dolce attesa del primo bebé, la top e influencer ha dedicato un post Instagram a un tema noto a gran parte delle donne in gravidanza: le voglie di cibo. Improvvise, fortissime, spesso inaspettate. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lei è la modella Gabrielle Caunesil, nota ai più come la meravigliosa moglie di Riccardo Pozzoli. Dopo aver annunciato in occasione della Festa della Mamma di essere in dolce attesa del primo bebé, la top e influencer ha dedicato un post Instagram a un tema noto a gran parte delle donne in gravidanza: le voglie di cibo. Improvvise, fortissime, spesso inaspettate.

Ultime Notizie dalla rete : Voglie gravidanza Cristina Marino, compagna di Luca Argentero rivela: 'Se sgarro a tavola poi ? ", boom di like ...A guardarla mentre si allena non si direbbe che il suo fisico sia passato attraverso una gravidanza ... E poi: " E' importante ogni tanto concedersi le proprie voglie , ma ovviamente stando sempre in un ...

Cristina Chiabotto incinta: le foto bellissime col pancione Sin dall'inizio della gravidanza mi sono allenata con pilates, camminate, ballet fit, una sorta di ... Parliamo di voglie? "Amo iniziare la giornata con un croissant caldo ogni mattina. E poi vado ...

