'Uomini e Donne', Gemma si ingelosisce e ritorna con Aldo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aveva interrotto la frequentazione con Aldo solo qualche settimana fa, ma vederlo uscire con Isabella non le è piaciuto affatto. Si tratta di Gemma , la dama torinese del trono over che nello studio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aveva interrotto la frequentazione consolo qualche settimana fa, ma vederlo uscire con Isabella non le è piaciuto affatto. Si tratta di, la dama torinese del trono over che nello studio ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - LelloConso : RT @robertosaviano: Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e #Salvi… - CpFabrizi : RT @mentinfuga: In ricordo di Giorgiana Masi - -