Uno ha 5 anni | l’altro deficit cognitivi | ma sono testi in un processo per omicidio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Posun bambino di soli 5e un uomo affettocognitivo con Quoziente Intellettivo pari a 47 essere imoni chiave in un caso di? Stiamo parlando delper la morte di Maria Sestina Arcuri, deceduta il 6 febbraio 2019 all’ospedale Belcolle di Viterbo, due giorni dopo una caduta dalle scale di casa della nonna del fidanzato Andrea Landolfi. L’uomo è in carcere dal settembre 2019 accusato divolontario e omissione di soccorso. Anche la nonna del giovane, Mirella Iezzi, è indagata per false dichiarazioni al pm e omissione di soccorso. La donna ha più volte confermato la versione dei fatti del nipote, sostenendo che sia lui che Maria erano rotolati giù dalle scale. La sentenza di primo grado è prevista per metà giugno. ...

