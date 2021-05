Sulla Rai lo spot per Draghi, Rampelli: “Al governo 42 minuti, all’opposizione solo 3 minuti” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabio Rampelli usa un dotto e raffinato calembour, per descrivere il mega spot per Draghi andato in onda oggi Sulla Rai. “Anziché un question time, un premier time”. Rampelli su Draghi: “Premier time anziché question time” Una arguta osservazione del vicepresidente della Camera, che inquadra in questi termini la situazione. “L’anomalia politica di questo governo sostenuto da una maggioranza bulgara consente al presidente del Consiglio, Mario Draghi di arrivare alla Camera e argomentare sulle interrogazioni a risposta immediata rivolte da partiti che lo hanno avvisato prima dei contenuti e si sono suddivisi i temi nel tentativo di fargli fare bella figura di fronte agli italiani (in diretta tv). Così – prosegue l’esponente di FdI – uno strumento ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabiousa un dotto e raffinato calembour, per descrivere il megaperandato in onda oggiRai. “Anziché un question time, un premier time”.su: “Premier time anziché question time” Una arguta osservazione del vicepresidente della Camera, che inquadra in questi termini la situazione. “L’anomalia politica di questosostenuto da una maggioranza bulgara consente al presidente del Consiglio, Mariodi arrivare alla Camera e argomentare sulle interrogazioni a risposta immediata rivolte da partiti che lo hanno avvisato prima dei contenuti e si sono suddivisi i temi nel tentativo di fargli fare bella figura di fronte agli italiani (in diretta tv). Così – prosegue l’esponente di FdI – uno strumento ...

