Sgarbi batte Davigo in tribunale: "Il suo metodo e i suicidi in carcere", una sentenza storica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non è un bel momento per Piercamillo Davigo: l'ex toga di Mani pulite è stato sconfitto da Vittorio Sgarbi in tribunale, e già questa è una notizia. Il giudice di Bologna ha assolto il deputato e critico d'arte nella causa per diffamazione intentata da Davigo in merito a un articolo del 10 marzo 2017 sul sito web Quotidiano.net. Si tratta in realtà del primo "match", perché come spiega il Giornale l'ex pm di querele ne ha presentate 4, tutte relative ad altrettante versioni dello stesso articolo. Il tema è quello delle carcerazioni preventive, contro cui Sgarbi si batte fin dai tempi di Tangentopoli. Nello specifico, il suicidio di Gabriele Cagliari, allora presidente di Eni, avvenuto nel 1993 dopo 134 giorni passati a San Vittore. Un dramma, accusava ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non è un bel momento per Piercamillo: l'ex toga di Mani pulite è stato sconfitto da Vittorioin, e già questa è una notizia. Il giudice di Bologna ha assolto il deputato e critico d'arte nella causa per diffamazione intentata dain merito a un articolo del 10 marzo 2017 sul sito web Quotidiano.net. Si tratta in realtà del primo "match", perché come spiega il Giornale l'ex pm di querele ne ha presentate 4, tutte relative ad altrettante versioni dello stesso articolo. Il tema è quello delle carcerazioni preventive, contro cuisifin dai tempi di Tangentopoli. Nello specifico, ilo di Gabriele Cagliari, allora presidente di Eni, avvenuto nel 1993 dopo 134 giorni passati a San Vittore. Un dramma, accusava ...

Incredibile, Sgarbi batte Davigo in tribunale. Assolto a Bologna

Clamoroso in aula, Vittorio Sgarbi batte Piercamillo Davigo. Il Tribunale di Bologna ha assolto l'onorevole Sgarbi dal reato di diffamazione ...

