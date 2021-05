Scintille Lautaro-Conte | il tecnico | “Fenomeno del c***o”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Battibecco durante Inter-Roma. Al momento della sostituzione,ha avuto da dire qualcosa ad Antonio. Ilnon ha avuto mezzi termini: “Muto devi stare, hai capito?del”. L’argentino si è probabilmente irritato dopo la sostituzione, visto che a sua volta aveva preso il posto di Sanchez nel corso del primo tempo, costretto ad uscire per infortunio

in panchina tra Antonio Conte eMartinez : nonostante l'Inter sia ormai campione d'Italia , l'attaccante nerazzurro voleva lasciare la sua firma anche nel tabellino della sfida ...Al momento della sostituzioneMartinez ha battibeccato con Antonio Conte. I due non se le sono mandati a dire e solo Oriali ha calmato l'attaccante argentino che si era seduto in ...Tensione a bordo campo tra l'allenatore dell'Inter Antonio Conte e Lautaro Martinez: "Porta rispetto. Con chi ce l'hai?", ecco cos'è successo ...Al momento della sostituzione Lautaro Martinez ha detto qualcosa a Conte che gli avrebbe risposto «Sto fenomeno». La ricostruzione Piccolo caso durante Inter-Roma. Al momento della sostituzione Lautar ...