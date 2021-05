Piazza Vittorio, si sdraia sui binari del tram: interviene la Polizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Attimi di tensione alle 15 circa in Piazza Vittorio a Roma, dove un uomo ha dato in escandescenza e si e’ sdraiato a terra sui binari del tram. L’uomo e’ stato poi trascinato via da alcuni connazionali. La Polizia dei commissariati Esquilino e Viminale giunta sul posto, ha preso in carico l’uomo e lo ha condotto negli uffici del commissariato. La sua posizione e’ al vaglio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Attimi di tensione alle 15 circa ina Roma, dove un uomo ha dato in escandescenza e si e’to a terra suidel. L’uomo e’ stato poi trascinato via da alcuni connazionali. Ladei commissariati Esquilino e Viminale giunta sul posto, ha preso in carico l’uomo e lo ha condotto negli uffici del commissariato. La sua posizione e’ al vaglio.

