Ombre sulla banca delle Ong (Di mercoledì 12 maggio 2021) Proteste da parte dei soci sull'appoggio a organizzazioni sotto inchiesta. Critiche sulla gestione e accuse ai vertici. banca Etica, che da sempre si fregia della propria moralità, deve chiarire molti aspetti. E adesso anche la Vigilanza sul credito si muove. Il 30 novembre 2020 arriva su un conto di banca Etica, filiale di Bologna, un bonifico da 125.000 euro della società danese Maersk per «servizi di assistenza in acque internazionali». La procura di Ragusa sostiene che si tratti del compenso per il trasbordo su nave Mare Jonio di 27 migranti da una petroliera della Maersk, bloccata da un mese. I migranti vengono poi portati in Italia. Il conto è riconducibile a Idra social shipping srl, società armatrice dell'unica nave italiana nella flotta delle Ong, finanziata proprio da banca popolare etica.

