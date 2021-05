Milan: stagione finita per Zlatan Ibrahimovic, stop di almeno tre settimane (Di mercoledì 12 maggio 2021) I rossoneri saranno costretti a dover fare a meno dello svedese per gli ultimi tre impegni del campionato Tegola per il Milan in vista di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 12 maggio 2021) I rossoneri saranno costretti a dover fare a meno dello svedese per gli ultimi tre impegni del campionato Tegola per ilin vista di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

acmilan : The Casa Milan Store is all set: get your new 2021/22 Home Kit here and #MoveLikeMilan! ??? La nuova maglia Home pe… - OptaPaolo : 17 - Il #Milan ha stabilito il proprio record di vittorie in trasferta (17) considerando tutte le competizioni in u… - Gazzetta_it : #Milan, stagione finita per #Ibrahimovic - zazoomblog : Gazzetta - Ibrahimovic stagione finita: salterà anche Atalanta - Milan - #Gazzetta #Ibrahimovic #stagione - MCalcioNews : Milan, tre settimane di stop per Ibrahimovic: stagione finita ma per l'Europeo ci sarà -