Michele Morrone: perchè le sue parole su Belen Rodriguez fanno infuriare i fan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Michele Morrone ha coinvolto Belen Rodríguez in una polemica che sta accendendo il web: l'attore ha detto che lui aspira a donne più altolocate della modella argentina. Le parole di Michele Morrone su Belen Rodríguez hanno infastidito molti fan della modella argentina: l'attore di 365 giorni su Tik Tok ha detto che il suo modello di donna è più altolocato rispetto alla showgirl argentina La scorsa estate, quando Belen Rodriguez aveva rotto con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese non aveva ancora incrociato la sua strada, alla modella argentina era stato attribuito un flirt con Michele Morrone, l'attore diventato un sex symbol internazionale dopo il successo del film di 365 giorni. I rumors non ...

