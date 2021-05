Mi manca il primo lockdown, ora è tutto perduto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mi manca il primo lockdown, fu un colpo di fulmine, la vita a mia immagine e somiglianza: letto, film, letto. Non mi sentivo più un pesce fuor d’acqua, finalmente tutti come me, senza nulla da fare, costretti a pensare, a riflettere su se stessi, sulla propria vita, ma quanti hanno capito che è solo nei tempi morti che si può capire veramente l’essenza della vita? C’è voluto un virus per farci capire che il tempo libero è un’invenzione da schiavi, il tempo non è mai stato libero, non può essere libero, il tempo è abissale, Cioran parlava della “caduta nel tempo”, il tempo è una condanna, e non si è mai laureato in medicina, non è mai stato un dottore! Il tempo è una malattia, una malattia della pelle, peggio della lebbra. E tutti a contorcersi come vermi, presi all’amo, tutti o quasi, non voglio esagerare, ci sarà stato qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Miil, fu un colpo di fulmine, la vita a mia immagine e somiglianza: letto, film, letto. Non mi sentivo più un pesce fuor d’acqua, finalmente tutti come me, senza nulla da fare, costretti a pensare, a riflettere su se stessi, sulla propria vita, ma quanti hanno capito che è solo nei tempi morti che si può capire veramente l’essenza della vita? C’è voluto un virus per farci capire che il tempo libero è un’invenzione da schiavi, il tempo non è mai stato libero, non può essere libero, il tempo è abissale, Cioran parlava della “caduta nel tempo”, il tempo è una condanna, e non si è mai laureato in medicina, non è mai stato un dottore! Il tempo è una malattia, una malattia della pelle, peggio della lebbra. E tutti a contorcersi come vermi, presi all’amo, tutti o quasi, non voglio esagerare, ci sarà stato qualche ...

Mi manca il primo lockdown, ora è tutto perduto Il Fatto Quotidiano

